Gaza en el Rejón al 21%; puente en carretera Aldama- Fuerza Aérea al 25%: Carlos Rivas

El director de Obras Públicas Carlos Rivas en conferencia de prensa informó sobre los avances en las obras principales para este 2026, en la gaza Teófilo Borunda – Periférico De la Juventud, avanza al 21%, mientras que la construcción del puente Fuerza Aérea – carretera a Aldama, va al 25%.

En cuanto a la Gaza al poniente, conocida como del Reliz, continúa con el desarrollo de las excavaciones para la construcción de la incorporación que se ubicará entre la avenida Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud.

Como parte de los trabajos iniciales, actualmente se cuenta con la presencia de maquinaria pesada en la zona para la excavación de material tipo roca, necesaria para las bases de lo que será uno de los estribos y la zapata de apoyo de la estructura.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos colocados en el área de trabajo, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal para cualquier alerta vial.

Cabe señalar que esta obra icónica contempla la intervención de más de 700 metros de puente que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, mediante la construcción de una gaza de incorporación de dos carriles sostenida sobre una estructura metálica con tirantes de acero.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las y los habitantes de Chihuahua Capital, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.