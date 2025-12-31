Gastan familias hasta 3 mil pesos en la cena de año nuevo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que en promedio una familia se gastará de 2,500 pesos a 3 mil pesos en la cena de año nuevo.

“Lo que calculamos en promedio lo que se gastan las familias, los pobres o no tan pobres son casi 2 mil 500 pesos por familia porque muchos se van a celebrar a un lugar en específico, este gasto puede ser hasta por persona”, comentó.

El principal producto de venta es el alcohol por lo cual se espera un incremento de su venta en esta fecha.

También se espera una derrama económica en bares y restaurantes bares en donde se espera un incremento en ventas ya que el año nuevo tiene distintas formas de celebraciones para los ciudadanos, con amigos o familia.