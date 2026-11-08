Gabinete de Seguridad localiza al alcalde de Río Bravo, reportado como secuestrado en Zacatecas

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue localizado tras reportarse su secuestro en Zacatecas.

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas”, informó en redes sociales.

El titular de la SSPC no abundó sobre lo ocurrido al alcalde Miguel Ángel Almaraz, sin embargo, resaltó que fue ubicado mediante el trabajo conjunto con el Ejército, la Marina y la FGR, así como por el intercambio de información y la coordinación operativa con los cuatro estados antes mencionados.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este resultado es producto del trabajo conjunto de @Defensamx1 @SEMAR_mx , @FGRMexico y @SSPCMexico , así como del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades. Agradecemos a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila, @DavidMonrealA; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, @manolojim; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, @RGC_Mx; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, @Dr_AVillarreal, por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el gabinete de seguridad que dirige la Presidenta @Claudiashein — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

¿Qué le ocurrió al alcalde de Río Bravo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó el presunto secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

Detalló que familiares notificaron los hechos a policías de Cedral, adonde llegaron tras ser abandonados por los presuntos responsables sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas.

Si bien el hecho fue reportado en SLP, la privación ilegal de la libertad ocurrió en Zacatecas.

Autoridades de ambos estados establecieron coordinación para la búsqueda del munícipe, labores a las que se unieron el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, autoridades de Tamaulipas y de Coahuila.

Con información de López-Dóriga Digital