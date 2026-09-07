FZyE-UACH lidera proyecto internacional para impulsar el uso de inteligencia artificial en el sector agropecuario

Investigadores de seis países analizan las oportunidades, retos y necesidades de formación ante la transformación digital del campo latinoamericano.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fortalece su presencia en el ámbito de la investigación internacional al participar en un proyecto colaborativo que analiza el impacto y las oportunidades que representa la inteligencia artificial (IA) para el sector agropecuario y agroindustrial de América Latina y el Caribe.

El proyecto, denominado “Inteligencia Artificial en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de América Latina y el Caribe: Uso, Preparación, Alfabetización y Necesidades de Formación”, es encabezado en México por la docente-investigadora de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE-UACH), la Dra. Rosalía Sánchez Basualdo, en colaboración con la Dra. Edith Rojas Anaya, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

La iniciativa reúne a investigadores de nueve instituciones académicas y científicas de México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Estados Unidos, con el propósito de generar evidencia que permita comprender cómo se están utilizando actualmente las tecnologías digitales y de IA en las actividades agropecuarias, cuáles son sus beneficios y qué condiciones se requieren para aprovecharlas de manera efectiva e incluyente.

En este contexto, uno de los principales propósitos del proyecto es evitar que la transformación tecnológica profundice las desigualdades existentes, especialmente entre los pequeños productores y las comunidades rurales que constituyen una parte fundamental del sector agropecuario de la región.

Para ello, el estudio busca identificar el nivel de adopción de herramientas digitales y de IA, evaluar la preparación tecnológica de los distintos sectores, medir la alfabetización en inteligencia artificial y detectar las necesidades de capacitación y actualización profesional que permitan fortalecer las competencias del capital humano.

La metodología contempla una encuesta internacional distribuida a través de las redes de las instituciones participantes, bajo un protocolo ético aprobado por la Junta de Revisión Institucional de Texas Tech University.

Actualmente, la investigación está en proceso de obtención de los datos, y mantiene una red internacional en expansión, con la intención de incorporar a nuevas instituciones académicas, científicas y organizaciones de productores.

Con ello, se pretende tener resultados preliminares en el mes de septiembre, y reportes segmentados por país y cadena productiva, así como su publicación a finales del año, derivados de esta primera etapa. Adicionalmente, contempla la continuidad de la colaboración internacional mediante nuevas propuestas de investigación e intercambio académico y científico.

Con este proyecto, la Universidad Autónoma de Chihuahua afirma su compromiso con la generación de conocimiento de impacto y la cooperación científica internacional, al contribuir al desarrollo de estrategias que permitan aprovechar el potencial de las nuevas herramientas para construir un sector agropecuario más competitivo, resiliente, innovador e incluyente.

Más información sobre el proyecto: https://iaagroalc.my.canva.site/