Fuerzas israelíes confiscan equipo agrícola y vehículos en Cisjordania

Deir Al Balah. Las fuerzas israelíes iniciaron ayer una campaña de confiscación de equipos y unidades agrícolas en distintas comunidades del norte del valle del Jordán, en Cisjordania reocupada; al mismo tiempo, nuevos bombardeos contra la franja de Gaza mataron a dos personas, entre ellas, una niña de seis años e hirieron a 17 menores, lo que aumentó el saldo de muertos a 72 mil 797 y a más de 172 mil los lesionados desde octubre de 2023.

Tropas israelíes allanaron varias comunidades en el norte del valle del Jordán y confiscaron equipos agrícolas y vehículos privados, y advirtieron que la operación aún continuará, indicó la agencia de noticias palestina Wafa.

Un ataque israelí alcanzó una carpa donde se resguardaba una familia desplazada en la zona de Al Mawasi, en el lado occidental de Jan Younis, en la franja de Gaza, indicó el hospital Naser, que recibió a las víctimas. La ofensiva se realizó con dos helicópteros israelíes, detallaron testigos, mientras la operación militar provocó un incendio en varias tiendas usadas por desplazados, sin que Tel Aviv diera datos de lo ocurrido.

Por otro lado, el ejército israelí informó que antier eliminaron a un “operativo clave” del movimiento islamita en un embate en el centro del enclave palestino. El fallecido sería Mohamad Abú Malú, implicado en la producción de armamento y con amplios conocimientos técnicos, según un comunicado militar que también destacó que “se tomaron medidas para mitigar” el daño a la población civil.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) reportó en X más de 125 mil casos de infecciones cutáneas por roedores e insectos en los campamentos gazatíes. “La grave escasez de combustible, pesticidas, tiendas de campaña y medicamentos limita la respuesta a la crisis. Se necesitan urgentemente suministros médicos y de saneamiento sin restricciones en Gaza”.

A su vez, aseveró que “nuestros equipos de saneamiento están rociando pesticidas seguros en áreas donde un gran número de personas desplazadas aún viven en asentamientos improvisados y superpoblados”.

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para territorios palestinos, Francesca Albanese, condenó el bloqueo de Gaza y lo consideró como un asunto “extraordinariamente criminal”, además de que es “una forma de castigo colectivo, un crimen de guerra en sí mismo y el marco tras el cual se ha desarrollado un genocidio”.

De igual manera, aseguró que “cooperar con Israel en estas condiciones puede implicar complicidad. Todo esto debe terminar y se deben tomar medidas al respecto”.