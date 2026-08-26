Fuerte incendio consume vivienda en la colonia Campesina

Un fuerte incendio registrado en una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Girasoles y Amapolas, en la colonia Campesina, provocó daños totales en el inmueble y generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Vecinos del sector señalaron que en el lugar suelen permanecer personas con problemas de adicción a sustancias y que aparentemente existe acumulación de objetos. Elementos de Seguridad Pública y Bomberos arribaron al sitio para atender la emergencia y sofocar las llamas.

Tras controlar el fuego, los bomberos realizaron una revisión al interior de la vivienda para descartar la presencia de personas. Hasta el momento no se reportan lesionados y las autoridades trabajan para determinar las causas que originaron el incendio.