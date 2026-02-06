Fuerte incendio consume toneladas de cartón en empresa recicladora

La noche de este viernes se registró un fuerte incendio al interior de una empresa recicladora, ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Internacionalismo, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió varias toneladas de cartón almacenadas en el lugar, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Para controlar el siniestro fue necesaria la intervención de al menos dos unidades extintoras del Cuerpo de Bomberos, así como dos cisternas de apoyo, logrando finalmente sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a predios cercanos.

Como medida preventiva, la avenida Heroico Colegio Militar fue cerrada a la circulación de norte a sur durante las labores de combate al incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las causas del siniestro y evaluar los daños materiales ocasionados.