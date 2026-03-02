Fuerte incendio consume cuatro tejabanes al norte de la ciudad; no se reportan lesionados

Un fuerte incendio registrado al norte de la ciudad dejó cuantiosos daños materiales luego de que las llamas consumieran al menos cuatro tejabanes y una habitación de aproximadamente seis por seis metros, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Castaño y Carlos Ochoa, en la colonia Granjas del Valle.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de madera almacenada en el predio, así como a las características del lugar, ya que se trata de viviendas tipo granja con amplios terrenos bardeados.

El fuego alcanzó gran intensidad y estuvo a punto de extenderse hacia domicilios contiguos, lo que generó la movilización inmediata de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para evitar que las llamas se expandieran a más propiedades.

Para controlar el incendio fue necesaria la intervención de varias cisternas, debido a la magnitud del siniestro y la cantidad de material combustible presente en el lugar.

A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los daños materiales fueron considerados cuantiosos. Autoridades realizaron labores de enfriamiento y revisión en la zona para descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas del incendio.