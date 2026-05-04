“Fuera Ayuso de México”, claman colectivos frente a la Catedral Metropolitana

Ciudad de México. Integrantes del colectivo Zemanahuac Tlamachtiloyan realizaron una manifestación frente a la Catedral Metropolitana en contra de la derehista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

También grupos indígenas y danzantes se renieron este día frente a la Catedral Metropolitana, para protestar por la misa que se iba a realizar con el nombre de “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México. Malinche y Cortés”.

Aunque la celebración eucarística solicitada por la producción de la obra Malinche el musical se canceló, a la hora en que estaba prevista su realización, los grupos elevaron su protesta en contra de la presunta pretensión de “hacer un homenaje a Hernán Cortés”.

Y es que estaba previsto que en el acto religioso participaría la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso. No cabe ningún homenaje a la persona (Hernán Cortés) que torturó y mató “al punto del exterminio” a los pueblos originarios, señalaron los danzantes.

Foto Luis Castillo

En tanto, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional exigieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de visita en México, que “pida perdón a los pueblos indígenas de México y del continente, por los actos ilícitos que constituyen un crimen de lesa humanidad y por lo mismo, son heridas abiertas”.

También le pidieron a la funcionaria española que “se adhiera a la justa reacción del presidente de España y del Rey Felipe VI”, quienes han reconocido los atropellos cometidos durante la Conquista en contra de las comunidades indígenas.

En cartelones también expresaron su sentir: “El genocidio no se bendice”, “No es fe, es propaganda colonial” y “La conquista fue violencia, no evangelización”.

Foto Luis Castillo