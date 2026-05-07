Alex Domínguez fortalece agenda internacional en el Vaticano con enfoque en paz y derechos humanos

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, sostuvo una intensa agenda de trabajo en la Ciudad del Vaticano, donde participó en diversos encuentros y espacios de diálogo internacional con actores clave en materia diplomática, política y social.

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco del encuentro internacional “Políticos constructores de paz”, el legislador chihuahuense intercambió ideas y experiencias con Bernardo Urzúa, director de la Red de Acción Ética Política (RAEP); con el embajador de México ante la Santa Sede, Maestro Alberto Barranco; con el Dr. Rodrigo Guerra, director de la Pontificia Comisión para América Latina; y con Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, con la finalidad de avanzar en la construcción de un grupo de amistad entre México y el Vaticano, fortaleciendo los vínculos diplomáticos, culturales y de cooperación internacional.

Durante los encuentros, se abordaron temas fundamentales como la paz, la seguridad, la migración y los derechos humanos, destacando la importancia de construir puentes de diálogo y colaboración entre las naciones ante los desafíos globales actuales.

Dentro del programa oficial, el legislador chihuahuense sostuvo una audiencia con el Papa León XIV, así como reuniones con autoridades del Estado Vaticano, con el propósito de fortalecer los lazos de amistad entre México y la Santa Sede, además de impulsar una agenda conjunta orientada al desarrollo social, la fraternidad y la construcción de la paz.

La participación de Alex Domínguez en este importante foro internacional reafirma el compromiso de impulsar una política basada en el diálogo, la cooperación y los valores humanistas, llevando la voz de Chihuahua y de México a espacios de relevancia mundial.