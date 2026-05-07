Ejecuta JCAS plan de inversión histórica en Parral para resolver el desabasto de agua

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de

Agua y Saneamiento de Parral, realizó una gira de trabajo por infraestructura estratégica del

sistema hidráulico, como parte del plan de inversión histórica para atender el desabasto de agua

potable en la ciudad.

Durante el recorrido se visitaron puntos clave como la fuente de abastecimiento La Tomatera, el

pozo Nueva Vizcaya, la mina La Prieta, la galería filtrante y la planta potabilizadora, donde se

presentaron las acciones en marcha para fortalecer el suministro.

El programa contempla una inversión superior a los 57.7 millones de pesos en incorporación de

nuevas fuentes, rehabilitación de infraestructura y mejora operativa, en beneficio de más de 100

mil hogares en Parral.

Entre las principales obras destaca la incorporación de La Tomatera, con una inversión superior a

16.6 millones de pesos, que aportará hasta 50 litros por segundo adicionales al sistema y

mejorará la frecuencia del servicio en distintos sectores de la ciudad.

También se trabaja en la rehabilitación de pozos en Valle del Verano, rebombeos como Quijote y

Recompensa, la recuperación de la mina La Esmeralda, duplicando su capacidad de extracción, y

la modernización de las plantas potabilizadoras Parral y La Prieta.

“2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua”

Ave Teófilo Borunda No.500

Col. Centro, Chihuahua. Chih.

Teléfono: (614) 429-35-00 Ext. 22000

www.jcas.gob.mx

Asimismo, se avanza en la habilitación de nuevas fuentes como Mina Veta Colorada, Nueva

Vizcaya y Parral Vive, además de acciones de sectorización, interconexión de conducciones y

reactivación de la galería filtrante de la presa Parral para reducir los tiempos de tandeo.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, señaló que estas acciones buscan atender

la problemática de abastecimiento en Parral y su zona conurbada mediante nuevas fuentes,

rehabilitación de infraestructura, perforación de pozos profundos y estrategias para reducir fugas

en la red de distribución.

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