Anuncia Valenciano el “Fideicomiso Gran Visión 2040”, sería propuesta política al 2027

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García anunció que recientemente se aprobó por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y por el Ayuntamiento, la creación del “Fideicomiso Gran Visión 2040” con el cual, se impulsarán 7 proyectos clave para el desarrollo de la región:

Parque Industrial 4.0, Parque Universitario, Ciudad Digital y Segura, Gran Parque Metropolitano, Plan de Movilidad del Primer Cuadro de la Ciudad, Centro de Convenciones y Exposiciones, así como el Plan de Desarrollo Urbano 2026-2043.

Lo anterior, manifestó que se podría considerarse como una propuesta política rumbo al 2027, reiterando que respeta los tiempos del Partido Acción Nacional (PAN) y del proceso electoral en general.

Jesús Valenciano destacó que durante 3 años se llevó a cabo un estudio puntual sobre las necesidades de Delicias y de lo que requiere a largo plazo para continuar mejorando la calidad de vida de la gente y que dicho Fideicomiso será administrado por la iniciativa privada.

Asimismo, mencionó que el municipio de Delicias cuenta con un parque industrial de 200 hectáreas en una zona de gran plusvalía, así como un parque universitario de los cuales, se pondrán a la venta los terrenos para conformar una bolsa cercana a los mil millones de pesos en el Fideicomiso.

El edil señaló que gracias a que la gobernadora Maru Campos ya logró sanear las finanzas del Estado, tiene la confianza de que se podrá realizar proyectos como el Centro de Convenciones y Exposiciones, cuya inversión estatal podría empatarse con el Fideicomiso Gran Visión 2040.

El anuncio se realizó en compañía de los diputados panistas Saúl Mireles, Ismael Pérez Pavía y Yessenia Reyes, representantes de las regiones de Cuauhtémoc, Meoqui y Casas Grandes quienes expresaron su respaldo al proyecto, asegurando que se impulsarán las reformas legislativas necesarias para la constitución del Fideicomiso.

Se agregó que la intención es que otros municipios de gran importancia económica y con un alto número de habitantes puedan replicar este Fideicomiso para contar con proyectos que duren más allá de una gestión municipal.