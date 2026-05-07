Firman convenio de colaboración Canaco y Mc Donalds

Esta mañana el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto realizó la firma de un convenio con Mc Donalds para brindar herramientas a jóvenes empresarios y trabajadores.

Alejandra Ugalde Elias directora de comunicaciones corporativas de Grupo San Francisco McDonalds, destacó que la empresa contribuye con la comunidad para demostrar un apoyo a la educación por lo cual hoy se da una alianza con Canaco impulsando el talento local y el desarrollo económico de la ciudad.

Por ello se dio la firma de un convenio con un compromiso social de empleo, capacitaciones y desarrollo competitivo con herramientas de aprendizaje de alto impacto.