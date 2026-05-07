Chihuahuenses respaldan a Maru Campos en combate al narcotráfico, según sondeo de Massive Caller

Una encuesta que realizó el grupo de analistas de Massive Caller señala que el gobierno de María Eugenia Campos Galván cuenta con el respaldo de la mayoría ante el operativo que se realizó durante los días 17, 18 y 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, para el desmantelamiento de un narco laboratorio.

Al respecto, el sondeo que se realizó el pasado 06 de mayo indica que el 74.3 por ciento de las personas consideran que el gobierno de Maru Campos merece un reconocimiento por desmantelar un narco laboratorio en la entidad.

Asimismo, de las personas que participaron en el sondeo, el 39.3 por ciento calificó como “muy bien” el actuar de la gobernadora en el combate al crimen organizado y el 22.1 por ciento como “bien”.

Además, el 79.8 por ciento considera que el Gobierno Federal considera que el Gobierno Federal debe investigar a los narcotraficantes en lugar de la presunta intervención de la CIA en operativos de Chihuahua.