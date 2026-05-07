Presenta INDEX Chihuahua ciclo de conferencias “Inspirando Trayectorias y Cruzando Barreras”

Fortalecer la confianza, permanencia y proyección profesional de mujeres dentro del IMMEX

Chihuahua, Chih.— Con el objetivo de impulsar el liderazgo femenino dentro de la industria manufacturera de exportación, Index Chihuahua realizó el ciclo de conferencias “Inspirando Trayectorias y Cruzando Barreras”, un espacio diseñado para acompañar a mujeres que forman parte del ecosistema IMMEX en su desarrollo profesional.

A diferencia de una conferencia motivacional tradicional, este ciclo colocó sobre la mesa una conversación estratégica para la industria: el liderazgo femenino no solo debe estar presente en las empresas, también debe contar con condiciones para crecer, decidir, liderar e incidir en el futuro del sector.

Myrna De las Casas, directora del organismo, destacó el papel crucial de la industria IMMEX como motor de empleo formal y desarrollo económico para miles de familias. Sin embargo, enfatizó que su enfoque actual está en fortalecer los espacios donde las mujeres puedan reconocerse como líderes, construir redes de apoyo y proyectarse hacia posiciones de mayor responsabilidad.

“Este espacio busca precisamente abrir conversaciones que nos desafíen, compartir experiencias que nos inspiren y seguir construyendo entornos donde más personas puedan crecer, liderar y superar sus propias barreras. En Index Chihuahua creemos en el talento, la preparación y el poder de las historias que inspiran acción. Porque cuando una trayectoria se comparte, también abre camino para alguien más”, expresó De las Casas.

Durante el encuentro, Patricia Guerra impartió la conferencia “Construye y cruza el canal de tu vida”. Guerra es la tercera mujer mexicana en cruzar el Canal de la Mancha, la primera en lograr el cruce Cozumel–Riviera Maya y cuenta con un récord mundial al nadar de Europa hacia África. Su participación compartió una experiencia de disciplina, resistencia y visión personal conectada con los retos cotidianos de las mujeres que trabajan en sectores de alta exigencia como la manufactura de exportación.

Emilia Meléndez Villegas, experta en finanzas y presidenta del Consejo Local Chihuahua de FECHAC, impartió la conferencia titulada “We are stronger together”. Emilia compartió su trayectoria personal, destacando los retos que superó para alcanzar su posición actual. Hizo hincapié en la importancia de la familia y en la necesidad de encontrar un mejor equilibrio entre la vida familiar y profesional.

El ángulo central del ciclo es la competitividad, la resilencia y el abordar los retos de la vida. En un sector que suele hablar de exportaciones, tecnología, productividad y talento técnico, Index Chihuahua abrió un espacio para reconocer que el liderazgo femenino es parte de la infraestructura invisible que sostiene equipos, procesos, decisiones y resultados dentro de las empresas.

Con esta iniciativa, Index Chihuahua buscó avanzar de la participación femenina hacia la incidencia femenina dentro de la industria, bajo la premisa de que una empresa más incluyente, con más mujeres liderando y tomando decisiones, también es una empresa más preparada para competir en el futuro.