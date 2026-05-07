“Nosotros estamos actuando”: Sheinbaum responde a dichos de Trump sobre combate al narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien advirtió que “si no hacen el trabajo, nosotros lo haremos por ustedes” en referencia al combate al narcotráfico. La jefa del Ejecutivo mexicano subrayó que su gobierno ya está actuando con resultados concretos y que la cooperación bilateral debe darse bajo el respeto mutuo.

Sheinbaum destacó que en México se ha logrado una reducción cercana al 50% en homicidios dolosos, además de la destrucción de más de 2,500 laboratorios clandestinos y la detención de personas con carpetas de investigación sólidas.

“Nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% de homicidios dolosos, 2,500 laboratorios inhabilitados y destruidos, personas detenidas. Que por cierto, no es como antes, que se detenía sin pruebas; hoy hay investigaciones completas”, afirmó.

La mandataria también resaltó que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se ha reducido significativamente, gracias a la cooperación en inteligencia y operativos conjuntos.

Sheinbaum señaló que recientemente se publicó en Washington un documento de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, firmado por Trump, en el que por primera vez se reconoce que Estados Unidos enfrenta un grave problema de consumo interno.

“Ellos mismos admiten que deben entrar a las escuelas, hacer campañas y atender la prevención como un problema de salud pública”, explicó.

La presidenta recordó que México no enfrenta un nivel de drogadicción tan alto como el de Estados Unidos debido a la fortaleza de los valores familiares y a las campañas preventivas impulsadas en el país.

Sheinbaum insistió en que la colaboración bilateral debe basarse en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación diferenciada.

Además, subrayó que Estados Unidos debe reconocer que, al mismo nivel que se combate el tráfico de drogas hacia su territorio, es indispensable frenar el tráfico de armas hacia México, un factor que alimenta la violencia interna.

La respuesta de Claudia Sheinbaum reafirma que México está actuando contra el narcotráfico con resultados verificables y que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse en el marco del respeto mutuo, sin imposiciones ni amenazas de intervención.