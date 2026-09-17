“Fue un ataque contra las instituciones”: Julio Salas respalda postura por atentado a helicóptero de la SSPE

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, respaldó la postura del alcalde Marco Bonilla y del secretario general de Gobierno, Gilberto Loya, en torno al ataque armado registrado contra un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Cuestionado sobre si la agresión contra la aeronave podría ser considerada un acto de terrorismo, Salas manifestó su coincidencia con las declaraciones de ambas autoridades y enfatizó que este tipo de ataques deben ser considerados con especial seriedad al tratarse de una agresión contra corporaciones encargadas de garantizar la seguridad.

“Claro, al del Estado o de cualquier dependencia, claro que estoy de acuerdo con la declaración del alcalde Marco Bonilla y, sobre todo, también con la declaración del secretario de Gobierno del Estado, Gilberto Loya”, expresó.

El jefe de la Policía Municipal señaló que la agresión no solamente afecta a los elementos que participaron en el operativo, sino que representa un ataque contra las instituciones de seguridad, por lo que reiteró su respaldo a las autoridades estatales ante estos hechos.

Por otra parte, Julio Salas habló de su visita al Congreso del Estado, donde acudió para respaldar a un joven que presentó una aplicación relacionada con estrategias de prevención. Recordó que conoció el proyecto desde sus primeras etapas y que desde entonces buscó impulsarlo dentro de la corporación.

Salas destacó el trabajo de los jóvenes que desarrollan nuevas herramientas para fortalecer la prevención del delito y señaló que estas iniciativas pueden tener especial utilidad para implementar estrategias dirigidas a menores de edad, con el objetivo de involucrarlos desde temprana edad en acciones de prevención y seguridad.