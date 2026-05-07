Fue sentenciado a más 14 años de prisión por violación

• En un procedimiento especial abreviado aceptó su responsabilidad penal

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 14 años, 05 meses de prisión, dictada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en contra de Jorge Iván M. L., por el delito de violación con penalidad agravada.

Ante los datos de prueba expuestos por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 31 de marzo del año 2025, agredió sexualmente a una menor de edad, en el interior de un domicilio que su ubica en la colonia Kilómetro 33, hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano Jurisdiccional conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que purgará Jorge Iván M. L., en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.