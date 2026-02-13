Frente frío 34 se mantiene en territorio estatal; prevén vientos y caída de aguanieve en zonas altas de la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 34 mantendrá clima fresco por las mañanas y cálido por las tardes en gran parte del estado, con ambiente gélido en la zona serrana.

🥶 ¡Abrígate bien!, ya que persistirán las bajas #Temperaturas durante las mañanas y noches. Consulta el #Pronóstico de temperaturas mínimas para el amanecer del viernes, en la República Mexicana. pic.twitter.com/FyZI1Hbyqj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 13, 2026

Este viernes se prevén ráfagas de viento de hasta 65 km/h en

municipios del noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, con tolvaneras en carreteras como Chihuahua–Juárez, Chihuahua–La Junta, Delicias–Jiménez y

Jiménez–Parral.

Se esperan lluvias dispersas a moderadas en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera y Temósachic, con posibilidad de granizo, aguanieve y nieve en zonas altas de la sierra.

Para el sábado 14 de febrero, la masa de aire polar mantendrá ambiente frío

por la mañana y cálido por la tarde.

Se esperan ráfagas de hasta 65 km/h en el sur del estado y tolvaneras en tramos carreteros.

Se pronostican lluvias aisladas en municipios del noroeste y aguanieve o nieve en zonas altas de la sierra.

Protección Civil invita a la población a mantenerse atenta a los avisos

oficiales, evitar fogatas en zonas serranas y conducir con precaución en

carretera.