Frente frío 34 se mantiene en territorio estatal; prevén vientos y caída de aguanieve en zonas altas de la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 34 mantendrá clima fresco por las mañanas y cálido por las tardes en gran parte del estado, con ambiente gélido en la zona serrana.
🥶 ¡Abrígate bien!, ya que persistirán las bajas #Temperaturas durante las mañanas y noches. Consulta el #Pronóstico de temperaturas mínimas para el amanecer del viernes, en la República Mexicana. pic.twitter.com/FyZI1Hbyqj
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 13, 2026
Este viernes se prevén ráfagas de viento de hasta 65 km/h en
municipios del noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, con tolvaneras en carreteras como Chihuahua–Juárez, Chihuahua–La Junta, Delicias–Jiménez y
Jiménez–Parral.
Se esperan lluvias dispersas a moderadas en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera y Temósachic, con posibilidad de granizo, aguanieve y nieve en zonas altas de la sierra.
Para el sábado 14 de febrero, la masa de aire polar mantendrá ambiente frío
por la mañana y cálido por la tarde.
Se esperan ráfagas de hasta 65 km/h en el sur del estado y tolvaneras en tramos carreteros.
Se pronostican lluvias aisladas en municipios del noroeste y aguanieve o nieve en zonas altas de la sierra.
Protección Civil invita a la población a mantenerse atenta a los avisos
oficiales, evitar fogatas en zonas serranas y conducir con precaución en
carretera.