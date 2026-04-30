Frena juzgado extradición de ‘El Jardinero’, presunto sucesor de ‘El Mencho’

Un juzgado federal con sede en Toluca, estado de México, detuvo este jueves la extradición de Audias Flores Silva, El Jardinero, a quien se considera como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el expediente 407/2026, en manos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, se indicó que Flores Silva presentó una demanda de amparo en contra de su extradición, la cual fue aceptada por la titular de dicho órgano jurisdiccional, Azucena Lazalde Íñiguez.

Según el documento, El Jardinero argumentó que su proceso de extradición se inició “fuera de procedimiento. Al analizar la petición del indiciado, la juzgadora determinó que la ejecución de la última de las tres fases del mencionado procedimiento “se traduce en la entrega material de la persona al Estado requirente (en este caso, Estados Unidos)”, lo que “produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa”.

Como se informó en este diario, El Jardinero fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina el pasado lunes 27 de abril en el estado de Nayarit, en el marco de un operativo que, a decir de las autoridades, se llevó a cabo sin un solo disparo, pese a que el supuesto delincuente era custodiado por unos 60 hombres armados.

La Fiscalía General de la República señaló que el Ministerio Público Federal integró una carpeta de investigación en contra de Flores Silva por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y recordó que el acusado cuenta con una orden de detención con fines de extradición solicitada por autoridades de Estados Unidos.

A El Jardinero se le ubica como ex jefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, quien fue abatido en un operativo del gobierno mexicano el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.