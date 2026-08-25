Francia y Arabia Saudita planean parque temático de 7 mil mdd cerca de París

Francia y Arabia Saudita anunciaron planes para construir un parque de atracciones de siete mil millones de dólares cerca de París, tras las conversaciones mantenidas entre el presidente francés Emmanuel Macron y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el Palacio del Elíseo, reportó Al Jazeera.

El acuerdo se encuentra entre una serie de pactos firmados el lunes, en un intento de Macron y el príncipe Mohammed, también conocido como MBS, por impulsar los lazos económicos y de defensa entre sus dos países.

La oficina de Macron informó que el proyecto del parque de atracciones contempla la construcción de tres parques temáticos, uno de los cuales estará inspirado en el manga, cerca de Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París. Se espera que el proyecto genere aproximadamente 22 mil empleos y estará liderado por Qiddiya, brazo inversor del fondo soberano de Arabia Saudí.

Macron calificó el proyecto de “extraordinario” y afirmó que creará un “nuevo destino global” a la altura de Disneyland París. Agradeció a Qiddiya y a Arabia Saudí su “confianza” en el talento francés, presentando la inversión como un triunfo para su campaña “Elige Francia” de atraer capital extranjero generador de empleo. “Aún no hemos terminado de sorprender al mundo. Estoy muy orgulloso de este logro”, añadió