Francesca Albanese: “en Gaza sigue muriendo gente, no hay un alto el fuego”

Madrid. Francesca Albanese, relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que “en Gaza sigue muriendo gente”, que “no hay un alto el fuego”, pero que “se dio la orden para que se mire a otro lado”. La jurista italiana se encuentra en Madrid, donde compareció junto al cuadro de Pablo Picasso El Guernica, uno de los máximos símbolos del pacifismo de la historia moderna y que en su día se inspiró en lo que se convirtió a la postre en el primer bombardeo indiscriminado contra una población civil, la localidad vasca de Guernica, masacrada en plena Guerra Civil española, en abril de 1937, por la aviación alemana del ejército nazi y la Legión Cóndor del fascismo italiano, en connivencia con el ejército sublevado a las órdenes de Francisco Franco.

La relatora de la ONU amaneció en Madrid con una buena noticia; el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, envió una carta a la Comisión Europea (CE) para activar el denominado “Estatuto de Bloqueo”, con el que tanto Albanese como los once magistrados de la Corte Penal Internacional sancionados por la administración de Donald Trump quedarían exentos de estas penalizaciones en territorio europeo. Es un primer paso para que el conjunto de la Unión Europea (UE) asuma como propia esta causa y que se podría decidir definitivamente en el Consejo Europeo que se celebrará los próximos 18 y 19 de junio.

Además, Albanese lo primero que hizo en la capital española fuera trasladarse al Museo Reina Sofía, cerrado a esas horas para el pública en general y que por lo tanto le permitió contemplar algunas de sus grandes obras, entre ellas El Guernica en soledad: “Esta obra es impresionante, ya lo sabía antes de verla en persona pero contemplarla así es muy emocionante. Porque esta obra también nos habla de la destrucción en general de la población civil, del colapso de la vida privada, de la barbarie de la guerra y la violencia, pero también nos habla de la esperanza”.

Albanese asumió la encomienda de la ONU en el 2022 y desde entonces se ha convertido en la voz más contundente en la lucha contra la paralización de la guerra, del “genocidio”, como ella mismo lo definió hace dos años, lo que provocó una tormenta diplomática internacional. Así como su posterior informe sobre la connivencia del tejido empresarial internacional con los planes de destrucción y el “apartheid” de Israel sobre Palestina, lo que la convirtió para la administración Trump en objeto de sanciones administrativos que le impiden llevar a cabo su trabajo. Pero ella, más allá de las amenazas, insistió: “En Gaza sigue muriendo gente, en Cisjordania también. No hay un alto el fuego. Se ha dado la orden de apartar la mirada de Gaza. Se ha dado la orden de olvidar. La mayor parte del mundo ha desviado la mirada hacia otro lugar, pero en Gaza sigue muriendo gente y no podemos permitir que el genocidio continúe porque tarde o temprano está realidad se nos echará encima”.

Albanese también denunció la persecución de las voces críticas, tanto por parte de Israel como de EU, pero con la connivencia de una gran parte de la comunidad internacional, como le está ocurriendo a ella misma: “Es peor que ser delincuentes, porque incluso a los delincuentes se les permite defenderse. Incluso a los delincuentes se les garantiza el debido proceso, y a nosotros no. Hoy me pasa a mí, pero mañana podría pasarles a miembros de su Gobierno o a sus jueces. Así que se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para silenciar a la gente, para obligarla a acatar las normas”. Por eso insistió en que “Israel no habría podido cometer todos los crímenes que ha cometido contra los palestinos si no fuera por la impunidad de la que ha disfrutado”, para lo que citó como ejemplo la detención en aguas internacional de miembros de la Global Sumud Flotilla.

“Lo que sí es nuevo es la escala, la magnitud de las atrocidades, la arrogancia, la ostentación y el hecho de que sigan gozando de impunidad. Es escandaloso (…) En Europa, Israel se ha adentrado hasta mil kilómetros mar adentro desde su costa para secuestrar a personas que no se dirigían a Israel”.

Además advirtió que esas personas, como tantos otros miles de palestinos, se encuentros recluidos en “esas cárceles israelíes que son en realidad centros de tortura y ahora un ciudadano europeo y uno brasileño se encuentran dentro de esas cárceles. Así que deben ser liberados de inmediato. Por eso toda la presión que se necesita debe venir de Europa. O se respetan las normas básicas del Estado de derecho, o imperará la barbarie”.

Albanese también insistió en la necesidad de la ruptura comercial con Israel y a nivel individual de no tener ningún tipo de trato con las empresas que se lucran con el genocidio: “Los intereses corporativos son más importantes que la democracia. Sé que es difícil de asimilar, pero esto es lo que llevo viendo desde hace al menos un año. Desde que empecé a investigar la complicidad de las universidades, los fondos de pensiones, los bancos y, por supuesto, la industria armamentística, e incluso Airbnb y Booking”.

Albanese también celebró la postura del gobierno español en la denuncia del genocidio en Gaza, pero al mismo tiempo lamentó que “está prácticamente sola ante la abominación. Esto es lo que es Europa tres años después del genocidio en Gaza. Es una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los de las corporaciones por encima de las personas, sus derechos y la vida civil. Por eso no podemos ver lo que está haciendo el Gobierno español como un simple acto de solidaridad hacia los palestinos, es un acto de preservación de lo que queda de nuestras democracias”, finalizó.

En una entrevista con la Radio Televisión Pública Española (RTVE), Albanese se refirió a su vida después de las amenazas y sanciones por parte de EU e Israel: “Vivo bajo protección desde hace mucho tiempo. Pero mi vida continúa con normalidad porque no me voy a condenar al silencio por esto. Parece una mafia internacional. Quieren silenciar a todos y todas las que piden el fin del genocidio, el fin de los crímenes. Vivir bajo de las sanciones de los Estados Unidos significa muerte civil. No puedo efectuar pagos o recibir dinero. Me han cortado todas las transacciones diarias. No puedo tener seguro médico”.

Para finalizar su estancia en Madrid, Albanese participó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un coloquio junto a los actores Carlos Bardem y Aitana Sánchez Gijón, con los que volvió a denunciar el genocidio en Gaza, la pasividad de la comunidad internacional y la urgencia de detener la masacre para “curar la herida moral de nuestro tiempo”. Parafraseando a Rosa de Luxemburgo -añadió- “en lugar de socialismo o barbarie, ahora tenemos el dilema de respecto a la legalidad internacional o barbarie”.