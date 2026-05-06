ENSU: Crece percepción de inseguridad en Juárez y Chihuahua baja 10 puntos en 1er Trimestre 2026

Indicadores de la Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la percepción de inseguridad incrementó en Ciudad Juárez, mientras que la capital presenta una disminución esto durante el primer trimestre del año.

En la capital bajó en comparación a diciembre del 2025 en donde se daba un 58.7% de inseguridad, actualmente el 47.5% de la población de 18 años y más de la ciudad de Chihuahua considera que es inseguro.

Se dio una baja de más de 10 puntos en el trimestre enero-marzo 2026, mientras que en Ciudad Juárez aumentó 1.5 puntos porcentuales.

En la frontera el 69.1% de la población de los 18 años y más de Ciudad Juárez considero que vivir en la ciudad es inseguro, se dio un incremento de 1.5 puntos con relación a diciembre del 2025 en donde se obtuvo 67.6%.