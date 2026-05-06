Encabeza Jesús Reyes “Gabinete Infantil” de la SSPE

En el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio por inaugurada en Ciudad Juárez una jornada especial en la que 19 niñas y niños, hijos de colaboradores de la institución, asumieron el rol de “Funcionarios por un Día”, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y los valores civiles desde la infancia.

El gabinete de seguridad infantil fue encabezado por Jesús Manuel Reyes Vargas, de 9 años de edad, quien con entusiasmo asumió el cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado. Durante su mensaje, el secretario honorario expresó: “estoy feliz de estar con los policías porque nos cuidan y cuidan a la gente”, reflejando la visión de servicio que busca proyectar la corporación.

Bajo la visión del secretario Gilberto Loya de reconocer el esfuerzo de las familias que integran la SSPE, la jornada contempló actividades diseñadas por cada una de las áreas de la Secretaría, donde los menores conocerán de cerca las labores administrativas y operativas que realizan sus padres diariamente.

Posteriormente, el contingente se trasladará a las instalaciones operativas de la Policía del Estado, para presenciar una exhibición integral que incluye demostraciones del grupo especial K9, ejercicios de formaciones tácticas, así como una muestra de alta tecnología con drones y vehículos blindados.

Para concluir la jornada, los funcionarios honorarios tendrán una reunión de gabinete donde recibirán obsequios y convivencia con los titulares de las diversas subsecretarías y direcciones.

Con estas acciones, la SSPE no solo celebra a la niñez chihuahuense, sino que reafirma el compromiso de Gilberto Loya de humanizar la labor policial y fomentar el orgullo de pertenecer a una institución que trabaja por la paz y el futuro de las nuevas generaciones.