Hallan cuerpo de mujer sin vida encima de una carriola en Colonia 20 aniversario

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue encontrada sin vida con una manguera amarrada al cuello dentro de una reja color verde encima de una carriola tapada con una cobija de un bebé sobre la calle Genaro Vázquez cruce con Manuel Buendía en la Colonia 20 aniversario.

La víctima al parecer se encontraba semidesnuda, llegando en primera instancia elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron ampliamente el perímetro, posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos de la fiscalía quienes fueron los encargados de levantamiento de la evidencia para una posterior investigación.