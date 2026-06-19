Fortalece SSPE capacitación en derechos humanos en encuentro organizado por ACNUR

Participa la corporación estatal en jornadas de capacitación y diálogo para prevenir la discriminación y fortalecer la inclusión en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en un encuentro de trabajo organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de fortalecer la capacitación institucional en materia de derechos humanos, no discriminación y atención a personas en contexto de movilidad humana.

La actividad se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), organismos que impulsan acciones para promover una atención más incluyente y libre de prejuicios hacia las personas que requieren protección internacional.

En los últimos años, México ha experimentado un incremento significativo en los flujos de movilidad humana, lo que ha generado nuevos retos para las instituciones de los tres órdenes de gobierno en materia de atención, protección y garantía de derechos.

Como parte de las actividades programadas, personal de la SSPE participará en el taller “Prevención de prácticas de perfilamiento racial”, impartido por especialistas de CONAPRED, en el que 15 agentes estatales recibirán herramientas para fortalecer sus capacidades de actuación con enfoque de derechos humanos y no discriminación.

Asimismo, la dependencia formará parte del conversatorio “Combate a la xenofobia y discriminación”, un espacio de diálogo enfocado en los retos particulares que enfrenta Ciudad Juárez como una de las principales zonas de movilidad humana en la frontera norte del país.

De igual forma, la Secretaría participará en la Feria de Servicios de Inclusión y Bienestar, donde distintas instituciones públicas y organismos especializados acercarán información y servicios a la población en situación de movilidad.

La SSPE destacó que este tipo de encuentros fortalecen la profesionalización policial y contribuyen a consolidar una corporación más preparada para atender de manera adecuada a todas las personas, independientemente de su origen, nacionalidad o condición migratoria.

Además, la participación institucional permite reforzar la coordinación con organismos nacionales e internacionales especializados en protección de derechos humanos, así como fortalecer los mecanismos de vinculación comunitaria y construcción de confianza con la ciudadanía.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con una seguridad pública profesional, incluyente y alineada con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros, respetuosos y libres de discriminación.