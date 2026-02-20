Fortalece la UACH acciones en favor de la salud mental universitaria en Delicias

En el marco del desarrollo del Plan Integral de Salud Mental Universitaria “Por un 2026 con Salud Mental”, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH llevó a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicólogos Víktor Emil Frankl de la ciudad de Delicias, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de su comunidad universitaria.

El acto protocolario fue encabezado por el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Dr. Jorge Alberto Sánchez Bernal, junto con la representante del Colegio de Psicólogos, Mtra. Consuelo Aurora Licón Gurrea, y contó además con la presencia de la jefa del Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE), Mtra. Reneé Gabriela Núñez Ochoa.

Este acuerdo busca consolidar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la formación integral y promover la salud mental entre estudiantes, personal docente y administrativo de esta unidad académica, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo humano y emocional de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, el doctor Sánchez Bernal destacó que esta colaboración representa un paso significativo en favor del bienestar integral de las y los universitarios de esta región.

Señaló que “la formación universitaria no solo implica el desarrollo de competencias académicas y profesionales, sino también el fortalecimiento de la salud emocional, la resiliencia y habilidades personales que permiten a las y los jóvenes enfrentar los retos de su vida académica, social y futura”.

Asimismo, celebró la alianza con el Colegio de Psicólogos Víktor Emil Frankl, al considerar que refleja la convicción de que el trabajo interinstitucional se construye a partir de la confianza, la cooperación y la responsabilidad social compartida.

Por su parte, la presidenta del colegio expresó que este acuerdo representa una oportunidad para acercar la atención psicológica profesional a la comunidad universitaria, contribuyendo a la prevención, orientación y acompañamiento emocional de las y los estudiantes, además de consolidar vínculos de colaboración que impacten positivamente en la sociedad.

En su mensaje, la maestra Núñez Ochoa reconoció el interés permanente de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales por impulsar acciones enfocadas en el desarrollo integral y la salud mental de su comunidad. Destacó además la reciente integración de la maestra Judith Esparza Holguín al área de psicología de la Facultad, acción que calificó como concreta y de gran impacto para el acompañamiento estudiantil.

Subrayó que resulta fundamental que desde las unidades académicas se generen esfuerzos orientados a la promoción y prevención de la salud mental, reiterando la disposición y compromiso del Departamento de Atención Integral al Estudiante para continuar colaborando en iniciativas que fortalezcan el bienestar universitario.

Este acuerdo beneficiará directamente a la comunidad estudiantil de la región, integrada por más de mil 400 estudiantes pertenecientes a las unidades universitarias establecidas en Ciudad Delicias y sus alrededores.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso con la construcción de entornos educativos saludables, inclusivos y humanistas, donde la formación académica vaya de la mano con el cuidado integral de la salud mental de su comunidad.