​Con el objetivo de promover los derechos de las víctimas, una cultura de paz, respeto y prevención desde las aulas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Norte y el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación, impartió una jornada informativa dirigida a la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 114, en Ciudad Juárez.

​En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialistas de las tres instancias atendieron a un total de 60 personas, entre jóvenes estudiantes y personal docente del plantel, brindándoles herramientas clave para identificar, prevenir y denunciar cualquier tipo de agresión por razones de género.

​Durante la sesión, el personal de la CEAVE dio a conocer los derechos de las víctimas y el acompañamiento gratuito e integral que ofrece la institución con un equipo especializado en trabajo social, psicología y asesoría jurídica.

​Por su parte, representantes de la Fiscalía Zona Norte y agentes del grupo GOECHI abordaron los mecanismos legales de denuncia, los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo dentro y fuera del entorno escolar, así como la importancia de fomentar relaciones afectivas sanas y libres de violencia en la juventud.

​Con estas acciones interinstitucionales, la Fiscalía General del Estado, reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con las instituciones educativas para erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer el tejido social.