Con el objetivo de promover los derechos de las víctimas, una cultura de paz, respeto y prevención desde las aulas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Norte y el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación, impartió una jornada informativa dirigida a la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 114, en Ciudad Juárez.
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialistas de las tres instancias atendieron a un total de 60 personas, entre jóvenes estudiantes y personal docente del plantel, brindándoles herramientas clave para identificar, prevenir y denunciar cualquier tipo de agresión por razones de género.
Durante la sesión, el personal de la CEAVE dio a conocer los derechos de las víctimas y el acompañamiento gratuito e integral que ofrece la institución con un equipo especializado en trabajo social, psicología y asesoría jurídica.
Por su parte, representantes de la Fiscalía Zona Norte y agentes del grupo GOECHI abordaron los mecanismos legales de denuncia, los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo dentro y fuera del entorno escolar, así como la importancia de fomentar relaciones afectivas sanas y libres de violencia en la juventud.
Con estas acciones interinstitucionales, la Fiscalía General del Estado, reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con las instituciones educativas para erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer el tejido social.