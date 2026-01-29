Formulan imputación contra masculino por sustracción de menores en Camargo

• Se llevó a sus 3 hijos de vacaciones a Jalisco y no los reintegró con su madre, con quien residen, en el estado de Chihuahua

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Camargo, formuló imputación en contra de Josar M. G., por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad.

La carpeta de investigación establece que el imputado, quien está separado de la madre de sus hijos, se llevó a los niños J.A.M.A., R.M.A. y E.M.A., a una ciudad del estado de Jalisco donde reside, para pasar las vacaciones decembrinas de 2025.

No obstante, al concluir el periodo vacacional, el imputado no trajo a los niños de vuelta a Camargo, Chihuahua, en donde residen con su madre, a pesar de que ella le solicitó que los devolviera debido a que tenían que ir a la escuela y reintegrarse a su entorno social.

Cabe señalar que Josar M. G., tiene otra carpeta de investigación por violencia familiar a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

El imputado fue detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el pasado sábado 24 de enero, en la Calle 12 #2550, de la colonia Colón Industrial de Guadalajara, Jalisco, con una orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Control del Distrito Judicial Camargo, conocedor de la causa penal 10/2026.

La audiencia para la vinculación o no a proceso, se programó para este jueves 29 de enero a las 13:00 horas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).