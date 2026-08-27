Formulan imputación a tres detenidos por fraude a financiera en Ciudad Juárez

• Detenidos con órdenes de aprehensión durante cateo en el Fraccionamiento Los Portales

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, formuló imputación en contra de Roberto P. R., Sandra Luz P. V. y Sarahi P. P., por el delito de fraude.

En la audiencia inicial, la representación social informó a las mencionadas personas que se les atribuye el daño patrimonial cometido en agravio de la moral Alternativa Financiera para el Desarrollo S. A. de C.V., en Ciudad Juárez.

El pasado martes 25 de agosto, agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación, así como de la Dirección de Servicios Periciales, catearon un domicilio ubicado en el cruce de las calles Portales de Abadia y Vereda Segovia del fraccionamiento Los Portales, de Ciudad Juárez, en donde aseguraron 5 mil pesos en efectivo y 980 dólares.

Además, en dicho lugar, detuvieron a Roberto P. R., Sandra Luz P. V. y Sarahi P. P., con órdenes de aprehensión otorgadas por el Juez del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 3472/2026.

El Órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, quienes solicitaron duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, en la audiencia de vinculación o no a proceso, programada para el próximo lunes 31 de agosto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).