Formulan imputación a detenido por doble homicidio en Ciudad Juárez

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte (FEM), hizo del conocimiento a Humberto Juvenal M. D., que se le atribuye el delito de homicidio calificado y agravado.

El imputado fue a la audiencia inicial ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, tras notificársele la orden de aprehensión girada en su contra, ayer jueves 09 de julio, en el Cereso número tres, en donde se encuentra interno por diverso delito.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Humberto Juvenal M. D., participó en la privación de la vida de un hombre y de una mujer, cuyas causas de muerte fue asfixia por estrangulamiento, en hechos suscitados entre el 28 de mayo y la tarde del día 02 de junio del año en curso, en el interior de una vivienda del Fraccionamiento Cerradas de Santa Isabel, en Ciudad Juárez.

También se establece que, una vez consumada la privación de la vida de las víctimas, envolvió los cuerpos con cobijas, bolsas y cables, dejándolos en el interior de la misma vivienda con la finalidad de ocultarlos y dificultar su localización, permaneciendo los cadáveres en dicho lugar hasta que fueron descubiertos el día 2 de junio de 2026.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control dictó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo 14 de julio la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).