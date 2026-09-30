Formarán a jóvenes con materias STEM

• Alianza entre el sector empresarial, la sociedad civil organizada y el gobierno favorece a la mejora en el futuro profesional de las juventudes.

• La inversión de FICOSEC será de 750 mil pesos y correrá a cargo de Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A.C.

• El proyecto inicia en agosto de 2026 y concluirá en abril de 2027.



Con el objetivo de potencializar el talento de jóvenes que viven en contextos complicados en materias económica y social, FICOSEC a través de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C., la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (SIDE), la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua (SEyD), en coinversión con FECHAC, impulsan el proyecto Chihuahua competitivo: formación avanzada en talento STEM, implementado por Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A.C.



Este proyecto que recibirá el financiamiento de FICOSEC por 750 mil 105 pesos, y que con la suma con las coparticipaciones del resto aliados dará un total de 1 millón 167 mil 477.00 pesos, formará a jóvenes con altas capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) identificados en las diferentes escuelas de educación básica en donde, con apoyo de los directivos y maestros, se realizará el proceso de selección de los alumnos que cumplan el perfil de participar.



Además, la implementación apuesta a una vinculación con empresas especializas en este sector, así como con instituciones que les permitan seguir construyendo una carrera profesional con una visión a futuro con mayores oportunidades.

Chihuahua competitivo: formación avanzada en talento STEM, llegará a 29 beneficiarios en la ciudad de Chihuahua, los cuales llevarán un seguimiento puntual en el cumplimiento de sus materias asegurándose de que quienes participen logren llegar satisfactoriamente al final de periodo escolar.



El proyecto ha logrado reunir el interés de varios sectores que apuestan por el fortalecimiento del sector productivo en esa búsqueda por fomentar un mayor ambiente competitivo en la región.



Para dar a conocer esta información estuvieron presentes, Lilian Lozano, integrante del consejo de Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A.C., Manuel Milán, presidente del Consejo de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Chihuahua (AMCCH), Susana Blanco, directora de la AMCCH, así como el director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C., Oliver Torres y el director de Fundación FICOSEC, A.C., Arturo Luján Olivas.