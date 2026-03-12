Firman convenio para “Misión Talento”; darán 15 mil becas a profesionistas

José Jesús Jordán Orozco director de Desarrollo Económico y Competitividad, en compañía de José Francisco Rojas representante de la Organización Mundial de Alfabetización realizaron la firma de convenio de Misión Talento.

Este proceso se da con el fin de apoyar en la profesionalización y capacidad de tecnología con herramientas con becas continuas y formación de clase mundial.

Esto permitirá que muchos profesionalizaras se actualicen y en caso de trasladarse a la Unión Europea cuenten con esta herramienta.

A decir de José Francisco Rojas Chihuahua es la ciudad que tiene una excepción pues este programa se da solo a países y es la primera vez que se da a una ciudad.

Puede registrarse a través de www.wlo.es y se busca potencializar el emprendimiento y profesionalización del talento humano, en temas de ingeniería y más.

Se darán 15 mil becas con una inversión de 15 millones de pesos en su primera fase y se espera sea un éxito pues en los primeros tres meses se dio el registro de 300 mujeres a través de la Universidad de la Mujer.