Firma Marco Bonilla compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto

El presidente municipal Marco Bonilla y diversas dependencias del Gobierno Municipal, firmarán los compromisos del Segundo Plan de Gobierno Abierto.

Este pacto antes expuesto, integrará las estrategias para dar atención a los retos establecidos conjuntamente por gobierno y

sociedad, para dar solución a problemas públicos.

Este plan es el resultado de un amplio proceso de diálogo y colaboración entre gobierno, ciudadanía, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y academia; integra diversas voces y perspectivas con el objetivo de dar atención a los principales retos públicos, además del proceso y acciones para lograrlos, así lo mencionó la titular Amelia Martínez.