FIFA niega que Infantino pidiera escolta especial en Vancouver

Vancouver. La FIFA declaró que su presidente, Gianni Infantino, desconocía la supuesta solicitud de una caravana policial especial en Vancouver, con motivo del Congreso de la FIFA que se celebrará esta semana.

La cadena canadiense Global News BC citó fuentes anónimas que afirmaban que funcionarios del máximo organismo del futbol habían solicitado que Infantino contara con una escolta policial similar a la que se proporciona al Papa o a jefes de Estado.

Este medio indicó que la solicitud, que permitiría a la caravana de Infantino circular por la ciudad sin obstáculos de tráfico, fue negada. La FIFA rechazó que su titular estuviera involucrado en la solicitud, pero no negó explícitamente que ésta se hubiera realizado.

“Infantino no estaba al tanto ni participó en ninguna solicitud a las autoridades en relación con su transporte y seguridad para el Congreso 76 de la FIFA”, declaró un portavoz de la federación internacional.

Agregó que según los acuerdos previos para este tipo de eventos, el Comité de Canadá para el Mundial 2026 “se puso en contacto con las autoridades para solicitar apoyo en relación con todos los delegados, invitados y demás partes interesadas”.

“La FIFA no se pronuncia sobre los protocolos de transporte y seguridad relacionados con el presidente del organismo y agradece a las fuerzas del orden de Vancouver su continuo apoyo esta semana”.

Global News citó una declaración del alcalde de Vancouver, Ken Sim, en la que afirmaba que “cualquier medida de transporte que se adopte será apropiada, prudente y coherente con la forma en que esta ciudad organiza grandes eventos internacionales de forma segura”.

El Congreso de la FIFA comienza el jueves en Vancouver, ciudad que también acogerá siete partidos durante el Mundial.

En tanto, los representantes de la federación de Irán no estuvieron presentes ayer en la reunión formal de los dirigentes del futbol asiático previo a la Copa del Mundo.

En el Congreso de la Confederación Asiática de Futbol, al que asistió Infantino, no se debatió sobre la participación de Irán en el torneo. Tampoco sobre si los partidos del equipo deberían trasladarse fuera de Estados Unidos debido a la guerra entre ambas naciones.

Existe preocupación de que los problemas de visado puedan afectar la capacidad de la delegación iraní para viajar al Congreso de la FIFA, así como al Mundial que comienza el 11 de junio.

No está claro si los problemas de visado impidieron que representantes de ese país asistieran al Congreso de la AFC (las siglas en inglés de la confederación asiática). Sin embargo, cuando se entregaron obsequios conmemorativos a los nueve equipos de la AFC que se clasificaron al Mundial, se anunció que Irán recibiría el suyo “una vez que lleguen”.

Un portavoz del gobierno iraní manifestó la semana pasada que la selección nacional se estaba preparando para una “ participación orgullosa y exitosa ” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La FIFA ha dicho reiteradamente que Irán mantendrá el calendario de partidos que se determinó el pasado diciembre, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares el 28 de febrero, y se ha negado a considerar sugerencias de que los duelos del equipo se trasladen a México.

“Ahora más que nunca, ahora que el mundo atraviesa un momento muy, muy delicado, difícil y peligroso, con muchos conflictos, y muchos de ustedes están directamente afectados e involucrados en estos conflictos”, le dijo Infantino a los dirigentes de la AFC. “Ahora más que nunca, necesitamos encontrar maneras de construir esos famosos puentes, o quizá construir canchas de fútbol en su lugar. Y construir competiciones donde la gente pueda participar y reunirse”.