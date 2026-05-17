FIFA Fan Fest Monterrey: Grupo Firme, Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias lideran programa

Chayanne, Enrique Iglesias, Imagine Dragons y Grupo Firme son los estelares del “FIFA Fan Festival Monterrey”, a realizarse en el marco del Mundial de Fútbol con un cartel que incluye a 20 artistas.

Los cuatro forman parte de un programa a realizarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en recintos como el Parque Fundidora y Escenario Estadio.

Se informó que habrá dos secciones de boletaje: una General (dentro de esta habrá boletos gratuitos con cupo limitado) y otra VIP. En ambos casos con tickets de adquisición a partir de este 21 de mayo por Ticketmaster.

El Programa…

La banda “Leyenda” será la que abrirá el Fan Fest el 11 de junio, seguido de Parranda el 12 de junio, Chayane el 13 de junio, Caballo Dorado el 14 de junio, Genitallica el 18 de junio, Costumbre el 19 de junio, El gran silencio el 20 de junio.

Imagine Dragons llegará el 21 de junio, Toy Selectah el 23 de junio, Grupo Firme el 28 de junio, Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. el 27 de junio, Enrique Iglesias el 28 de junio, The Classx el 29 de junio, y 3BallMTY el 30 de junio.

Para abrir julio el viernes 3 tocará Jumbo, El Malilla el sábado 4, Los Payasonjcos el domingo 5, Mc Davo el viernes 10, La Sonora Dinamita el sábado 11, Kevis & Maykyy el sábado 18, más el cierre del festival fechado el domingo 19 y reservado para un “talento por revelar”.

El anuncio se dio a conocer la noche del 14 de mayo, a través de Apodaca Group, la organizadora detrás de los conciertos masivos en Monterrey, entre ellos el Tecate Pal’ Norte.

Con información de Proceso