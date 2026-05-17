Policía Municipal asegura vehículo con reporte de robo y presenta a conductor ante Fiscalía

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo y detuvieron al conductor, luego de un seguimiento realizado mediante cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pacheco y calle Terrazas, en la colonia Independencia, donde los agentes municipales interceptaron el vehículo Nissan Versa color azul, luego de que operadores del Centro de Monitoreo y Operaciones, CMO, detectaran mediante el sistema de videovigilancia que la unidad contaba con reporte de robo.

El hombre que lo conducía, identificado como Carlos R., M., de 34 años de edad, manifestó haber adquirido el automóvil hace aproximadamente un año; sin embargo, tras confirmar el reporte vigente, fue detenido y trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con el fin de que sea dicha instancia quien de seguimiento al caso.

Asimismo, el vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones del C-7 ubicado sobre la carretera Aldama.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._