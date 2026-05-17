Banxico lanza monedas conmemorativas del Mundial 2026

A partir de este miércoles estarán en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026; nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo, y las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

El Banco de México anunció que esta colección está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata), las cuales fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.

“Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de $20.00 M.N, y las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de $25.00 M.N. para las de oro, y de $10.00 M.N. para las de plata”, informó el banco central.

La moneda dedicada a la Ciudad de México muestra, a la izquierda, a un jugador de futbol con un balón y, a la derecha, al Ángel de la Independencia.

La moneda dedicada a Guadalajara muestra, a la izquierda, a un jugador de futbol golpeando un balón y, a la derecha, la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre.

Por su parte, la moneda dedicada a Monterrey presenta, en la parte inferior central, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, al fondo, el Cerro de la Silla.

La cuarta moneda bimetálica de cuño corriente muestra, al centro, ligeramente desfasado hacia la izquierda, un balón de futbol y un jaguar.

Respecto a las imágenes en relieve de los reversos, las monedas de oro y plata, correspondientes a cada ciudad sede, comparten el mismo diseño, salvo por su respectiva denominación. Las monedas de metales finos que exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México presentan diseños distintos dependiendo del metal, oro o plata.

Las monedas dedicadas a la Ciudad de México muestran, al centro, un ajolote y, arriba, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes sobre una línea doble con la palabra “MÉXICO” en el centro.

Las monedas dedicadas a la ciudad sede de Guadalajara presentan, al centro, un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda, un balón de futbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.

Las monedas dedicadas a la ciudad sede de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.

Por otra parte, la moneda de oro que representa a México ostenta, en el centro ligeramente desfasado hacia la derecha, un balón de futbol con un jaguar; a la izquierda, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

Finalmente, la moneda de plata que también honra a nuestro país muestra la pirámide de Kukulkán a la derecha junto con la cabeza de un jaguar y una mariposa monarca; a la izquierda, la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

Con información de Proceso