FGE y DSPM se coordinan contra narcomenudeo en la capital

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas dio a conocer que tras la reunión con el nuevo encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya Chávez se unen estrategias para ir tras los narcomenudistas.

El comisario comentó que al día 13 de octubre se registran 15 homicidios la mitad de los homicidios registrados el mes pasado de septiembre.

“El tema de homicidios en la capital tenemos actualmente 15 homicidios al día 13 estamos desfasados dos eventos, comparado con el mes pasado, obviamente estamos acostumbrados estar debajo de 20 no queremos estar en 30 ni 25 sino un numero mas reducido para la capital por eso el alcalde René Chavira pidió tener una reunión con el nuevo fiscal Gilberto Loya”, comentó.

Salas destacó que se planteo una estrategia de combate contra el narcomenudeo, en donde se informó que al corte de enero a septiembre el 60% de los detenidos han sido por narcomenudeo y se ha superado la cifra del año pasado.