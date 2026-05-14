Fans de U2 piden concierto masivo en el Zócalo, mientras Claudia Sheinbaum se reúne con la banda en el teatro Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum y U2 se reunieron en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, que se llevó a cabo en el teatro Hildalgo de la CDMX.

¿Será que estamos un paso más cerca de ver a U2 en el Zócalo capitalino? La presidenta Claudia Sheinbaum y la legendaria banda irlandesa sorprendieron al participar en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle en la CDMX.

Esto tras un encuentro previo con la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien el miércoles 13 hizo una invitación formal a los músicos para que se presenten en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum y U2 se reúnen en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

La Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle es un evento que busca visibilizar los derechos de la infancia en situación vulnerable.

La visita de U2, que colabora con la organización detrás de esta justa deportiva que tiene como sede a la Ciudad de México, se enmarca en la filmación del nuevo videoclip de la banda irlandesa en el Centro Histórico.

Durante la Asamblea, realizada en el Teatro Hidalgo del IMSS, decenas de niñas y niños provenientes de distintos países ovacionaron la presencia de la presidenta de México y de los integrantes de U2, encabezados por Bono.

Claudia Sheinbaum y U2 se reunieron en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle (RRSS)

El torneo internacional promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de menores en situación de calle, combinando actividades deportivas con espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrentan.

La aparición conjunta de la presidenta y el grupo generó un ambiente de entusiasmo y sorpresa entre los asistentes, quienes celebraron la unión de una figura política con una de las bandas más influyentes del mundo.

U2 graba en México su nuevo video musical y son invitados a dar concierto en el Zócalo

La presencia de U2 en México ha causado gran expectativa en los últimos días, especialmente porque se encuentran filmando el video musical de su nueva canción “Street of Dreams”.

Las grabaciones se realizaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México, particularmente en la Plaza de Santo Domingo, donde la agrupación interpretó parte del tema sobre un autobús intervenido con grafiti.

Decenas de fans mexicanos participaron como extras, reforzando el carácter comunitario y cultural de la producción.

En paralelo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, recibió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Como gesto simbólico, les entregó artesanías con forma de ajolote y aprovechó para invitarlos formalmente a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, uno de los escenarios públicos más emblemáticos de América Latina.

La invitación de Brugada se sumó al entusiasmo de los fans en redes sociales, quienes ya comenzaron a pedir que U2 se presente en el lugar más representativo de la capital azteca. “Ya tráiganse a U2 al Zócalo”, “Sería el concierto más histórico de la CDMX” y “México merece un show gratuito de U2” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en plataformas digitales.

Sheinbaum y U2: música, derechos de los niños y una voz global

Más allá de lo musical, la presencia de Claudia Sheinbaum junto a U2 fue interpretada como un gesto político y cultural de apertura, al vincular la defensa de los derechos de la infancia con la influencia global de la banda.

Aunque no se ha confirmado un concierto, la visita dejó abierta la posibilidad de un anuncio que marcaría un capítulo inolvidable en la historia cultural de la Ciudad de México.