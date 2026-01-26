Familia solicita apoyo para gastos funerarios de joven fallecida en accidente vial en la Juan Pablo II

Chihuahua.– Familiares de Nadia T. P., la joven que perdió la vida el pasado sábado tras un accidente vial ocurrido en el cruce de la avenida Juan Pablo II, solicitaron el apoyo de las autoridades para poder cubrir los gastos funerarios derivados de su fallecimiento.

A través de un escrito publicado en redes sociales, los deudos expusieron que la muerte de la joven fue un hecho inesperado que ha generado una carga económica difícil de solventar, por lo que pidieron se valore la posibilidad de otorgar una ayuda económica conforme a los requisitos establecidos.

La a familia manifestó su disposición para presentar la documentación necesaria que acredite la situación, además de agradecer la atención y comprensión ante la difícil circunstancia que atraviesan.

Para cualquier información o apoyo relacionado con el caso, se puso a disposición el número telefónico 614 548 8926.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el sábado en la mencionada vialidad, donde se registró un doble atropello que derivó en el fallecimiento de la joven, hecho que fue atendido por autoridades y cuerpos de emergencia.