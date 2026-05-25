Aclara Loya acuerdo entre Texas y Chihuahua, objetivo fue reducir vehículos no seguros en la frontera

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez aclaró que el Memorandum que se firmó entre el gobierno de Maru Campos y el Estado de Texas se hizo con la finalidad de reducir los vehículos no seguros que se aproximan a la frontera con Estados Unidos.

Explicó que en el tiempo en que se firmó el Memorandum se habían intensificado los filtros de seguridad en los cruces fronterizos, situación que estaba alargando los tiempo de espera para cruzar al país vecino, afectando el traslado de mercancías.

En este sentido, Maru Campos firmó con el gobernador Greg Abbott un Memorandum en el que cada entidad acordaba reforzar las medidas de seguridad para reducir el número de vehículos no seguros que, según datos de Estados Unidos, casi el 25 por ciento de los unidades comerciales incumplían con las normas de seguridad.

Gilberto Loya mostró el convenio que se firmó en ese entonces y destacó que en ningún momento se establece que Chihuahau permitirá el ingreso de extranjeros o que prestará su tecnología, aclarando que la Plataforma Centinela es de uso exclusivo de la Policía Estatal de Chihuahua.

Cabe señalar que en días pasados, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera sobre la legalidad de dicho Memorandum a lo cual, la presidenta expresó que las instancias correspondientes deberán analizar los términos y alcánces de dicho documento.