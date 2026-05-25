“No hay imputación, son procedimientos”: Sheinbaum tras citatorios de la FGR a Rocha Moya y Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes que haya acusaciones formales en contra del gobernador interino de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la de Chihuahua, Maru Campos.

En su conferencia matutina, la mandataria afirmó que los citatorios enviados por la Fiscalía General de la República a ambos es parte del proceso de investigaciones por las dos distintas carpetas abiertas.

“Es parte de las investigaciones que hace la fiscalía, por eso yo dije, ‘bueno, son procedimientos’, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas”, declaró a la prensa.

La presidenta explicó que una de las investigaciones se lleva a cabo por la presencia de dos agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua y como parte de este proceso ha entrevistado a varias personas, entre ellas integrantes de la fiscalía estatal.

“Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista, no quiere decir que haya un que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la fiscalía fue llamada a una entrevista”, añadió.

El segundo caso, dijo, es la solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 sinaloenses por una acusación formal en Nueva York; sin embargo, dijo que estas entrevistas solicitadas son parte de las indagatorias.

Este fin de semana se dio a conocer que la FGR citó a declarar a Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

También se entregó el oficio a la gobernadora de Chihuahua para acudir el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana a la fiscalía.