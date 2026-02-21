Fallece trabajador tras sufrir infarto en estacionamiento de Fashion Mall

La noche de este sábado, un hombre de aproximadamente 59 años de edad perdió la vida luego de sufrir un infarto cuando se encontraba al exterior de Fashion Mall, al norte de la ciudad.

De acuerdo con datos preliminares, la víctima fue identificada como Leonardo Díaz, quien presuntamente laboraba en la isla de Izzi ubicada dentro del centro comercial. El hombre se desvaneció en la zona del estacionamiento, cerca del área donde se encuentra el módulo de la empresa.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el reporte al número de emergencias y realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron estabilizarlo y se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área, mientras que personal de seguridad del centro comercial apoyó en el resguardo de la zona en espera de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias.