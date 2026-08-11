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Fallece el economista Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador de Banxico

La noche de este lunes se confirmó el fallecimiento de Miguel Mancera Aguayo, quien se convirtió en la década de los noventa en el primer gobernador del Banco de México (Banxico).

El economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) trabajó en el Banco de Comercio y fue administrador del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX).

De acuerdo con información difundida por el ITAM, a Mancera Aguayo le tocó enfrentar fuertes crisis económicas e implementar programas como la nueva moneda de México y el peso de 1992.

En 1994 se convirtió en el primer gobernador de Banxico tras reformas que le brindaron autonomía, culminó su administración cuatro años después y se dedicó a actividades pública.

Banxico difundió una esquela en donde lamenta la muerte de Miguel Mancera Aguayo, al igual que políticos y economistas en México.

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