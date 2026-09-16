Fallece adulto de 70 años en presa menonita

A las 22:10 horas del 15 de septiembre, en el interior del campo Menonita 11, los agentes de la Policía Seccional de Álvaro Obregón, atendieron un reporte sobre el hallazgo de una persona fallecida.

En el lugar se observó a un hombre dentro de una presa. Fue necesaria la intervención de paramédicos y rescatistas de Cruz Roja Mexicana del campo 1 ½ quienes realizaron las maniobras necesarias para extraer el cuerpo.

En el lugar, estaba presente un ciudadano de 50 años, quien expresó que la persona sin vida era su padre que llevaba por nombre Jacobo P.L., de 71 años de edad.

Manifestó que salió de su casa cerca de las siete de la tarde a encender la bomba de la presa.

Como no regresaba salieron a buscarlo y lo encontraron ya sin vida.

Cabe hacer mención que el hombre padecía de enfermedad cardiaca. Se hace cargo de la escena personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.