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Facultad de Artes de la UACH impartirá el taller “Hacer Cine desde la Localidad”

El taller será impartido por el cineasta chihuahuense Octavio Gasca.

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua invita a estudiantes y a la comunidad en general al taller “Hacer Cine desde la Localidad”, una propuesta de formación enfocada en la realización cinematográfica y el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Como continuación del “Taller de Producción Concreta”, esta nueva etapa se centrará en los procesos de realización, con herramientas para estructurar proyectos cinematográficos en tres actos y adquirir conocimientos teóricos que servirán como base para un próximo taller práctico de iluminación.

El taller será impartido por el cineasta chihuahuense Octavio Gasca, durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2026, en un horario de 18:00 a 21:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Artes, Campus I de la UACH.

Gasca es un destacado cineasta chihuahuense, reconocido en el ámbito del cine independiente por retratar realidades sociales desde las relaciones complejas a través de largometrajes, cortometrajes y documentales independientes. Su trabajo le ha valido reconocimientos y premios tanto a nivel nacional como internacional.

La inversión será de mil pesos e incluirá una constancia con validez curricular. Las personas interesadas podrán solicitar informes e inscribirse a través de los teléfonos (614) 439 1850, extensiones 4418 y 4450, así como por WhatsApp al (614) 181 9682. Las inscripciones se realizarán en el área de Control Escolar de la Facultad de Artes, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

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