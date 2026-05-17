Extranjeros también deberán registrar su celular durante el mundial: qué pasa si no cuentan con CURP

A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas en México —incluyendo a extranjeros— deberán registrar sus líneas celulares ante las compañías telefónicas.

La regulación publicada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que quienes no cuenten con Clave Única de Registro de Población (CURP) podrán realizar el trámite presentando su pasaporte vigente.

La ley contempla de manera expresa esta alternativa para extranjeros, permitiendo el uso de CURP temporal en caso de que el usuario la haya gestionado.

El texto legal especifica que el registro es obligatorio para todas las líneas móviles activas en territorio mexicano, sin distinción de nacionalidad. Para extranjeros, la normativa reconoce el pasaporte como documento válido y, cuando corresponda, la CURP temporal que se otorga por estancia legal en el país.

Procedimiento y requisitos para el registro de celulares en México



La medida exige que cada usuario proporcione una identificación oficial con fotografía y presente su CURP. En el caso de extranjeros, si no cuentan con CURP, podrán presentar su pasaporte vigente en los centros de atención o tramitar el registro en línea, según la infraestructura de la compañía telefónica.

Si el extranjero obtiene CURP temporal, este documento también será aceptado para el registro. El proceso no exige la entrega de datos biométricos adicionales, y la fotografía utilizada en el trámite solo sirve para validar la identidad en ese momento, sin almacenarse en bases de datos de las empresas.

Cada persona puede registrar hasta 10 líneas a su nombre y, para líneas nuevas, el registro debe realizarse en los primeros 30 días desde la activación. Si el trámite en línea falla tras tres intentos, será obligatorio acudir de manera presencial.

Procedimiento de registro de celulares para extranjeros durante el Mundial 2026

Durante el Mundial de la FIFA 2026, los extranjeros que adquieran una línea local en México deberán cumplir con el registro obligatorio. Para estos casos, la regulación reconoce el pasaporte vigente y la CURP temporal como documentos válidos.

El registro puede realizarse en línea, donde se solicita una fotografía del pasaporte y una prueba de vida por reconocimiento facial, o presencialmente en los centros de atención de las compañías telefónicas.

Los datos requeridos incluyen nombre completo, país de origen, número de pasaporte o CURP temporal y número de teléfono. No se solicita información biométrica adicional ni se almacena la fotografía fuera del proceso de validación.

Excepción para servicios de roaming internacional durante el Mundial



De acuerdo con el boletín oficial de la CRT, durante la Copa Mundial FIFA 2026 habrá una excepción para los servicios de roaming internacional. Los extranjeros que utilicen su línea extranjera en México mediante roaming no tendrán la obligación de registrar su celular ante las empresas locales durante el evento.

Esta disposición busca garantizar la conectividad de visitantes internacionales frente a la demanda extraordinaria prevista en las sedes y zonas aledañas.

Por el contrario, quienes adquieran una SIM local sí deberán cumplir con el registro conforme a la ley mexicana antes del 30 de junio de 2026. De no realizar el trámite en los plazos establecidos, la línea será restringida y solo permitirá llamadas de emergencia, como el 911.

Consecuencias por no registrar la línea

A partir del 1 de julio de 2026, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas temporalmente. Durante la suspensión, los usuarios solo podrán realizar llamadas a números de emergencia y de soporte. El servicio de llamadas, mensajes y datos quedará inhabilitado hasta que el usuario cumpla con el registro, aunque los cargos contractuales continuarán activos.

Alcance de la regulación y excepciones generales

La ley abarca tanto líneas de SIM física como eSIM, así como líneas personales, institucionales y corporativas. La regulación también aplica a líneas extranjeras que permanezcan activas en territorio mexicano fuera del periodo de excepción señalado para el Mundial.

Los datos personales solo estarán disponibles para autoridades judiciales en investigaciones por delito. No se contemplan sanciones económicas para usuarios, pero las empresas están facultadas para suspender el servicio en caso de incumplimiento.

