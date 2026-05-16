La basura de Morena quedó regada por todo el primer cuadro de la ciudad

–Los militantes no pudieron de echar sus desechos en los depósitos de basura que hay en cada poste

A través de las redes sociales, ciudadanos que pasearon por el primer cuadro de la ciudad al término de la marcha organizada por el partido Morena, evidenciaron toda la basura que dejaron tirada en las calles, jardineras y fosas de los árboles, a pesar de contar con depósitos de la basura en cada poste que existe en el Centro Histórico.

La crítica fue en sentido que el partido dejó más basura que asistentes a la marcha, debido a que ni en los desfiles quedan tantas botellas de agua, bolsas de papitas y hasta cajas de pizza que los líderes de cada camión llevó sus “acarreados” para matar el hambre porque desde las 2 de la tarde los tenían esperando en la Glorieta de Villa para esperar a medio llenar para avanzar.

Será el Gobierno Municipal de Chihuahua, quien seguramente durante la noche asigne a una cuadrilla para la limpieza, debido a que los capitalinos no están acostumbrados a ver sus calles del centro llenas de basura, aunque todo indica que las calles de otros estados de donde provenían los participantes, si están acostumbrados a tener sus calles así, de lo contrario hubieran recogido sus desperdicios.