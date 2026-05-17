Encuentran muerta a la ballena “Timmy”

El mexicano especialista en mamíferos marinos, Pedro Sadí Baranda Torres, jefe de Biología Marina (Head Marine Biologist), quien formó del operativo de rescate y liberación de la ballena jorobada “Timmy”, informó que la ballena murió y fue localizada en las costas de la isla de Anholt, en Dinamarca, en el mar de Kattegat.

El biólogo dijo en entrevista que posiblemente tenga que viajar para realizarle una necropsia a la ballena.

En un mensaje de texto señaló lo siguiente:

“No sabemos por qué murió Timmy. Apareció el jueves una ballena muerta en Dinamarca, me mandaron fotos de las aletas, y comparé al estilo CSI (son únicas como las huellas digitales), y desafortunadamente en una foto hallé las coincidencias. Hubieron muchos factores: estrés, daños previos por el equipo de pesca, tiempo varada (mi principal culpable junto con el estrés), transporte, exposición a la intemperie que le provocó un estrés espantoso y constante, deshidratación severa, en fin. Si se suma todo eso, se obtiene una sentencia de muerte. Dimos lo mejor de nosotros y estoy seguro que ella también (era hembra), sólo que muy desafortunadamente la burocracia ganó y la ayuda llegó muy tarde”, dijo.

Pedro Sadí Baranda Torres añadió:

“Al momento se está organizando la necropsia y tal vez hasta tenga que volar de regreso pero independientemente de todo, Timmy murió en su casa, no en una cama de lodo asustada y sin saber qué ocurre. Nadie ha dicho que fallamos, al menos. Todos con la frente en alto.” Añadió que “se está presionando para que hagamos una necropsia ya que el gobierno danés no hace ni necropsias ni atiende varamientos. Si autorizan, yo iré a practicarla”.